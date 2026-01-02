Antalyaspor'da Sami Uğurlu Dönemi Başladı

Resmi açıklama: 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme

Antalyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu'yu takımın başına getirdi. Kulüp, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurduktan sonra yeni çalıştırıcıyı resmen açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz"

Kulübün açıklamasına göre Uğurlu, bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında olacak; resmi imza töreni ise Pazartesi günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenecek.

ANTALYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE SAMİ UĞURLU GETİRİLDİ. KIRMIZI-BEYAZLI KULÜBÜN RESMİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN DUYURUDA UĞURLU'NUN BU AKŞAM YAPILACAK ANTRENMANDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAĞI, RESMİ İMZA TÖRENİNİN İSE PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAĞI DUYURULDU.