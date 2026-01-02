Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Öncesi Yeni Yılın İlk Antrenmanını Yaptı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı ve yeni yılın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenman, pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR, TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİ'NDE OYNAYACAĞI GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINA BİR GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN BAŞLARKEN, YENİ YILIN DA İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ