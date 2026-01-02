DOLAR
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Öncesi Yeni Yılın İlk Antrenmanını Yaptı

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'ndeki Galatasaray maçı öncesi yeni yılın ilk antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:58
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı ve yeni yılın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın detayları

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenman, pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde futbolculardan Kazeem Olaigbe, Onuralp Çevikkan ve Erol Can Çolak için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları