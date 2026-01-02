Çorum FK, Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ve sözleşme detayları

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz.

Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi.

