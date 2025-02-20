Antalyaspor'dan Alex de Souza Açıklaması: 'Onun Onayıyla Transferler Yapıldı'

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, teknik direktör Alex de Souza'nın onayı olmadan transfer yapılmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:57
Antalyaspor'dan Alex de Souza Açıklaması: 'Onun Onayıyla Transferler Yapıldı'

Antalyaspor'dan Önemli Açıklama

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, teknik direktör Alex de Souza hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gürcü, "Alex'in onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmadı. Bütün oyuncular onun onayından geçerek alındı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik Durum ve Hedefler

Fatih Gürcü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmede, kulübün son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Başkan Sinan Boztepe ve yönetim kurulunun çalışmalarıyla oyunculara gerekli ödemelerin yapıldığını aktaran Gürcü, SGK borçlarının bir kısmının yatırıldığını, bir kısmının ise yapılandırıldığını ifade etti.

Gürcü, ligden düşme endişelerinin bulunmadığını vurgularken, Antalyaspor'un son haftalarda iyi oynamasına rağmen şanssızlıklar nedeniyle puan kayıpları yaşadığını dile getirdi. Kulübün iyi bir yolda olduğunu kaydeden Gürcü, oyunculara olan güvenin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Alex de Souza'nın Ayrılığı ve Nuri Şahin İddiaları

Teknik direktör Alex de Souza'nın ayrıldıktan sonraki açıklamalarına şaşırdığını ifade eden Gürcü, "Alex dünyada bir marka isimdi. Antalyaspor için Alex bence doğru bir hamleydi ancak kan uyuşmazlığı yaşandı." şeklinde konuştu. Ayrıca, Nuri Şahin'in Antalyaspor'da sportif direktör olacağı yönündeki söylentilere de değinen Gürcü, "Sosyal medyada bu şekilde birçok iddialar duyuyoruz. Ancak böyle bir çalışmamız ya da düşüncemiz yok." dedi.

Başkan Şifa Çiçek'ten Teşekkür

Başkan Şifa Çiçek, dernek hakkında Gürcü'ye bilgi vererek gerçekleşen ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)...

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek (solda) ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gürcü, toplantıda soruları yanıtladı.

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)...

Onvo Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü (sağda), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek (solda) ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gürcü, toplantıda soruları yanıtladı.

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