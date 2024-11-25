Antalyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek

Antalyaspor'dan Güçlü Destek

Antalyaspor AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine tam destek açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun istifasına yönelik söylentilerin manipülasyon ve çıkar amaçlı olduğu vurgulandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Açıklamada, Türk futbolunun istikrara ihtiyacı olduğu ve bunun ancak birlik ve beraberlik içinde sağlanabileceği ifade edildi. Ayrıca, Türk futbolundaki mevcut hataların geçmişten kaynaklandığına dikkat çekilerek, Hacıosmanoğlu'nun yönetimi altında samimi ve kararlı uygulamaların gözlemlendiği belirtildi.

Antalyaspor Yönetimi, futbolun tüm paydaşlarının Hacıosmanoğlu'na destek vermesinin bir görev olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Açıklamada, "Yanlışların düzeltilmesi adına verilen çabaları desteklediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin başarılı olacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sağduyu ve Dayanışma Çağrısı

Ayrıca, futbol kamuoyunun tüm bileşenlerine sağduyu çağrısı yaparak, zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine vurgu yapıldı. Antalyaspor AŞ Yönetimi, eşitlik ve adalet anlayışıyla hareket eden TFF yönetiminin yanında olduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.