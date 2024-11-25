DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

Antalyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek

Antalyaspor AŞ, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik destek açıklaması yaparak futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:43
Antalyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Destek

Antalyaspor'dan Güçlü Destek

Antalyaspor AŞ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine tam destek açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun istifasına yönelik söylentilerin manipülasyon ve çıkar amaçlı olduğu vurgulandı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Açıklamada, Türk futbolunun istikrara ihtiyacı olduğu ve bunun ancak birlik ve beraberlik içinde sağlanabileceği ifade edildi. Ayrıca, Türk futbolundaki mevcut hataların geçmişten kaynaklandığına dikkat çekilerek, Hacıosmanoğlu'nun yönetimi altında samimi ve kararlı uygulamaların gözlemlendiği belirtildi.

Antalyaspor Yönetimi, futbolun tüm paydaşlarının Hacıosmanoğlu'na destek vermesinin bir görev olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Açıklamada, "Yanlışların düzeltilmesi adına verilen çabaları desteklediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin başarılı olacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sağduyu ve Dayanışma Çağrısı

Ayrıca, futbol kamuoyunun tüm bileşenlerine sağduyu çağrısı yaparak, zorlukların üstesinden birlikte gelineceğine vurgu yapıldı. Antalyaspor AŞ Yönetimi, eşitlik ve adalet anlayışıyla hareket eden TFF yönetiminin yanında olduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 Geçti
2
Trendyol 1. Lig: Iğdır FK ve Amed Sportif 1-1 Berabere Kaldı
3
Türkiye, 26. Kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Katılacak
4
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Garantiledi!
5
Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu, Ferdi Özdemir Gümüş Madalya Kazandı
6
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı Yenerek Avrupa Finalleri'ne Katıldı
7
Trendyol 1. Lig'de 13. Hafta Tamamlandı: Kocaelispor Liderliğini Sürdürüyor

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!