Antalyaspor, Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlüğe getirilen Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Bulut, Antalyaspor'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sözleşme ve ilk mesaj

Bulut, takımda hissettiği aidiyet duygusuna vurgu yaparak, "Aidiyet duygusu bende her zaman üst düzeyde. Antalyaspor'da da o şekilde olacak. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım." dedi.

Antalya'ya inancı nedeniyle geldiğini belirten Bulut, Anadolu kulüplerinde çalışmanın getirdiği tecrübe ve zorlukların farkında olduğunu aktardı. "Anadolu kulüplerindeki atmosferi, sıkıntıları biliyorum. Türkiye'de büyüğünden küçüğüne bütün kulüplerde sıkıntılar var. Sıkıntıları birlikte aşmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Hedefler, planlama ve birlik çağrısı

Bulut, mevcut kadroyla sezon sonuna kadar en iyisini yapma hedefinde olduklarını belirtti ve önceliğin ocak ayına kadar olan bölüm olduğunu söyledi. "Benim her zaman hedefim var. Türkiye Kupası her Anadolu kulübünün Avrupa'ya gidebilme yolunda hedefidir. Hem ligi hem de kupayı istikrarlı bir şekilde yürütmemiz lazım," dedi.

Teknik direktör, başarı için yönetim, futbolcular, taraftar ve medyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı: "Sadece benim, ekibimle yapacağım bir şey değil. Yönetici, futbolcular, taraftar ve medya elbirliği yapmamız lazım. Birlikteysek bu birlikteliği göstermemiz lazım. Sadece söylemekle olmaz. Yapacağımız hamlelerle, davranışlarla bunu göstermemiz lazım. Yapmacık olmayacağız."

Takım içindeki güvene değinen Bulut, futbolcuların performansını artırmayı ve onlara ulaşılabilir hedefler inandırmayı öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Gaziantep maçı ve geçmişe dair açıklama

Gaziantep deplasmanının zorlu geçeceğini belirten Bulut, deprem dönemine ilişkin eleştirilere yanıt vererek kişisel yardımlarını belgelerle gösterebileceğini söyledi. "Depremi ailemle, çocuklarımla yaşadım. Hiçbir yerden kaçıp gitmedim. Kulübe ve depremzedelere, 'kaçtı' diye yazanlar benim kadar yardım etti mi acaba. Ben yardımlarımı belgeleyebilirim. Kulübe neler bıraktığımı da belgeleyebilirim. Orada güzel ve kötü günlerimiz oldu. Oraya 3 puan almaya gideceğiz."

Başkanın değerlendirmesi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ise geçen hafta Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını anımsattı ve Belözoğlu'na süreçte sağladığı kolaylıklar için teşekkür etti. Perçin, yönetim kurulu ve Antalya'nın önde gelenleriyle yapılan değerlendirme sonucunda Erol Bulut isminin öne çıktığını belirterek, "Erol hocamız camiamıza hayırlı olur inşallah. Kendisine güveniyoruz. Futbol kariyeri ortada. Başarıları ortada. Disiplini, futbol bilgisi ve ekibiyle çok başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

