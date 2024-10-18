Gençlerbirliği Kulübü Haciz Kararını Kaldırdı

Gençlerbirliği Kulübü'nde Olumlu Gelişme

Gençlerbirliği Kulübü, önceki yönetim döneminde oluşan borçlar nedeniyle başlatılan haciz işlemlerinin kaldırıldığını bildirdi. Kulüp, ilgili taraflarla yapılan anlaşma sonucunda hacizlerin sona erdiği ifade edildi.

Açıklama Detayları

Kırmızı-siyahlı ekibin resmi açıklamasında, "2023 yılında eski yönetim tarafından derhal alınan borçlar sebebiyle kulübümüz hakkında başlatılan haciz işlemleri, tarafların mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kulübümüze ait banka hesapları, taşınmazlar ve taşıtlar üzerindeki haciz kayıtları bugün itibarıyla kaldırılmıştır" denildi. Geçmişe Sünger Çekme

Açıklamanın devamında, "Kulübümüzü özlenen seviyeye taşımak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan zorluklara karşı mücadelemizden asla ödün vermeden, her bir problemi çözerek hedeflerimize ulaşacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.