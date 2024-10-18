DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

Gençlerbirliği Kulübü Haciz Kararını Kaldırdı

Gençlerbirliği Kulübü, eski yönetimden kaynaklanan borç yüzünden uygulanan haciz işlemlerini kaldırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 21:56
Gençlerbirliği Kulübü Haciz Kararını Kaldırdı

Gençlerbirliği Kulübü'nde Olumlu Gelişme

Gençlerbirliği Kulübü, önceki yönetim döneminde oluşan borçlar nedeniyle başlatılan haciz işlemlerinin kaldırıldığını bildirdi. Kulüp, ilgili taraflarla yapılan anlaşma sonucunda hacizlerin sona erdiği ifade edildi.

Açıklama Detayları

Kırmızı-siyahlı ekibin resmi açıklamasında, "2023 yılında eski yönetim tarafından derhal alınan borçlar sebebiyle kulübümüz hakkında başlatılan haciz işlemleri, tarafların mutabakatı ile sonlandırılmıştır. Kulübümüze ait banka hesapları, taşınmazlar ve taşıtlar üzerindeki haciz kayıtları bugün itibarıyla kaldırılmıştır" denildi. Geçmişe Sünger Çekme

Açıklamanın devamında, "Kulübümüzü özlenen seviyeye taşımak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Karşımıza çıkan zorluklara karşı mücadelemizden asla ödün vermeden, her bir problemi çözerek hedeflerimize ulaşacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü Maç Sonrası Değerlendirmeler
2
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da İkinci Şampiyonluğunu Hedefliyor
3
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
4
Anadolu Efes, Heyecan Dolu Maçta Olympiakos'u Yendi
5
Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Mağlup Etti
7
TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor