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Antalyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Antalyaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Takım, idmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:58
Antalyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Antalyaspor, Eyüpspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor ile 24 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına start verdi.

Gaziantep FK karşılaşmasının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeniden bir araya geldi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, top kapma ve geniş alanda pas çalışmaları ile devam etti.

Çalışmalar, takımın Eyüpspor karşısındaki mücadeleye hazırlanmasını sağlamak amacıyla yarın da sürecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

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