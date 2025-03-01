Antalyaspor, Fenerbahçe ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Zorlu Deplasmanda Buluşuyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın akşam, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, Ülker Stadı'nda gerçekleşecek ve saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik mücadele öncesinde bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve sonrasında uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Sakatlar ve Cezalı Oyuncular

Maçta sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu önderliğindeki Antalyaspor, haftaya 30 puanla 12. sırada girecek.

Belözoğlu Kulübede

Belözoğlu, ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görerek 1 maç ceza almıştı. Ancak geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayarak, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

İki takım arasında ligdeki ilk yarı maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti. Antalyaspor'un bu seferki hedefi, zorlu rakibi karşısında sahadan puanla ayrılmak.