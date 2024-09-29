Antalyaspor-Fenerbahçe Maç Sonrası Açıklamalar

Antalyaspor'un Zorlu Maç Sonrası Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor, maç sonrası basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Güzel bir mücadele ortaya koyduk, sadece sonucu alamadık" şeklinde konuştu.

Dengeli Bir Mücadele Sergilendi

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Aurelio, iki takım için de zorlu bir akşam yaşandığını vurguladı. Maçın başından sonuna kadar dengeli bir oyun sergilediklerini belirten Aurelio, ilk yarıyı eşitlikle kapatmalarına rağmen kazanabilecekleri pozisyonların bulunduğunu ifade etti. "İkinci yarıya da aynı şekilde başladık, ancak yaptığımız iki hata rakip takımın iki gol bulmasına sebep oldu. Sonuçta 2-0 mağlup ayrıldık," dedi.

Küçük Detayların Önemi

Aurelio, ikinci yarıda şanslar bulmalarına rağmen bunları gole çeviremediklerini dile getirerek, "Küçük detaylar sonuçları belirliyor. Rakibin iki gol bulmuş olmasına rağmen bizim takım çok güzel bir performans sergiledi," ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak Aurelio, kendisiyle iletişime geçip geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Fenerbahçe'deki güzel günlerini unutmadıklarını belirten Aurelio, "Geçmişi silip atmak mümkün değil. Biz takım için elimizden geleni yapıyoruz, ancak geçmişi de hatırlamak zorundayız," şeklinde konuştu.