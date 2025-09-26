Antalyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması öncesi çalışmalar

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 28 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Çalışma, taktiksel çalışmalar ile tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 28 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, İsviçreli oyuncu Samuel Ballet (fotoğrafta) de katıldı.