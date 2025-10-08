Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hesap.com Antalyaspor, 19 Ekim'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı; ilk idman Nedim Yiğit yönetiminde yapıldı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ekip, 4 gün izin yaptıktan sonra akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve devamında taktik ağırlıklı çalışmayla sürdü.

Hesap.com Antalyaspor'un, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından bugün gerçekleştirilen idmanı, Antalyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetti. Antrenman 5'e 2 pas çalışması ile şekillendi.

Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, Abdülkadir Ömür (sağda) ile Lautaro Giannetti (önde) de yer aldı.

