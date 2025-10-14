Antalyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni teknik ekip açıklandı

Öte yandan Hesap.com Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut'un yardımcıları da duyuruldu. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik ekibinde:

Alaatin Gülerce ve Nikolaos Karydas — yardımcı antrenör,

Mario Galinovic — kaleci antrenörü,

Umut Furkan Can — atletik performans antrenörü,

Erdoğan Kaynak ve Aykut Sincanlıoğlu — maç ve performans analisti olarak görev aldı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana katılan Dario Saric (solda) ile Yohan Boli (ortada) bir pozisyonda mücadele etti.