Boluspor'da 3 futbolcu bahis operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü, Bolu emniyeti uyguladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor'un üç futbolcusu, "Futbolda Bahis Soruşturmaları" kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İsmail Kalburcu, Ensar Bilir ve Orkun Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ensar Bilir, Sakarya'daki evinden; diğer iki futbolcu ise Boluspor tesislerinden gözaltına alındı.

Futbolcuların emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildikleri öğrenildi.

KULÜP TESİSLERİ