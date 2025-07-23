Antalyaspor Hazırlık Maçında FK Tikves ile Berabere Kaldı

Antalyaspor ve FK Tikves Hazırlık Maçında 0-0 Berabere

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile golsüz eşitlikle sona eren bir mücadeleye imza attı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, Antalyaspor'un sezon çalışmaları için Burdur'daki kampının son günüydü.

Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulüp olarak zor bir dönem geçirdiklerini ve ekip olarak büyük bir mücadele sergilediklerini ifade etti. Belözoğlu, kamp sürecinde yönetimin destek olduğuna dikkat çekerek, "Yönetimimizin göstermiş olduğu üstün çabayla bugün kulübümüz transferimizi açtığımızı duyurdu. Bu durum beni mutlu ediyor. Çünkü fazlasıyla sıkıntıyla sezona başladık" dedi.

Transfer yasağının etkilerine de değinen Belözoğlu, "Birçok oyuncu transfer yasağımız nedeniyle kampımıza katılmak istemedi ama buraya katılan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok kısa bir dönem var ve iyi bir hazırlık yapmak zorundayız. İvedilikle 6-7 yeni oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Takımın motivasyonu ve enerjisiyle kampa katılan oyuncularına da teşekkür eden Belözoğlu, Antalyaspor'un hedeflerine ulaşması için yöneticilerin elini taşın altına koyma arzusunda olduklarını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile 0-0 berabere kaldı.