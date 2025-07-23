DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,63 -0,24%
ALTIN
4.407,03 1,07%
BITCOIN
4.755.080,87 1,83%

Antalyaspor Hazırlık Maçında FK Tikves ile Berabere Kaldı

Antalyaspor, FK Tikves ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:49
Antalyaspor Hazırlık Maçında FK Tikves ile Berabere Kaldı

Antalyaspor ve FK Tikves Hazırlık Maçında 0-0 Berabere

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile golsüz eşitlikle sona eren bir mücadeleye imza attı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, Antalyaspor'un sezon çalışmaları için Burdur'daki kampının son günüydü.

Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar

Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulüp olarak zor bir dönem geçirdiklerini ve ekip olarak büyük bir mücadele sergilediklerini ifade etti. Belözoğlu, kamp sürecinde yönetimin destek olduğuna dikkat çekerek, "Yönetimimizin göstermiş olduğu üstün çabayla bugün kulübümüz transferimizi açtığımızı duyurdu. Bu durum beni mutlu ediyor. Çünkü fazlasıyla sıkıntıyla sezona başladık" dedi.

Transfer yasağının etkilerine de değinen Belözoğlu, "Birçok oyuncu transfer yasağımız nedeniyle kampımıza katılmak istemedi ama buraya katılan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok kısa bir dönem var ve iyi bir hazırlık yapmak zorundayız. İvedilikle 6-7 yeni oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Takımın motivasyonu ve enerjisiyle kampa katılan oyuncularına da teşekkür eden Belözoğlu, Antalyaspor'un hedeflerine ulaşması için yöneticilerin elini taşın altına koyma arzusunda olduklarını belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile 0-0 berabere kaldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Start Aldı
2
Göztepe, Amin Cherni'yi Kadrosuna Kattı!
3
Antalyaspor Hazırlık Maçında FK Tikves ile Berabere Kaldı
4
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas'tan Transfer Açıklamaları: İki Orta Saha Oyuncusu Geliyor
5
Gençlerbirliği'nin Yeni Yüzü Onyekuru İlk Antrenmanına Çıktı
6
Milli Judocu Salih Yıldız’ın Hedefi: 2028 Olimpiyatları
7
Kocaeli'de Uluslararası Güreş Turnuvası Tamamlandı: Türkiye Şampiyon Oldu

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı