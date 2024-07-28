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Antalyaspor, Kaleci Abdullah Yiğiter'i Renklerine Bağladı

Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, kulübe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:02
Antalyaspor, Kaleci Abdullah Yiğiter'i Renklerine Bağladı

Antalyaspor, Yeni Kalecisi Abdullah Yiğiter'i Duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'un köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve hocalarıma teşekkür ederim. Antalyaspor inşallah bu sezon ligi hak ettiği yerde bitirecektir" şeklinde konuştu.

Yönetim Deneyim ve Strateji Üzerine Konuştu

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Öncül, bu sezon altıncı transferlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Öncül, yönetim ve teknik ekip olarak, çok sayıda transfer yapmaktansa, nokta transferlere odaklandıklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan ise Abdullah Yiğiter'in takım için büyük katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı....

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan (sağda) ile Şakir Öncül (solda), Yiğiter için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı....

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan (sağda) ile Şakir Öncül (solda), Yiğiter için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı....

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan (sağda) ile Şakir Öncül (solda), Yiğiter için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

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