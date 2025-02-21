Antalyaspor, Kasımpaşa Karşısında Galibiyet Peşinde

Antalyaspor, Kasımpaşa ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bicarlık mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Hakemi ve Hazırlıklar

Karşılaşmayı yönetecek hakem Adnan Deniz Kayatepe, Antalyaspor'un sezon performansını değerlendirecek kritik bir maçı yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maç öncesindeki son antrenmanını bugün yaparak hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

Sakatlık Sorunları ve Teknik Direktör Cezası

Antalyaspor, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle toplam 27 puan topladı. Ancak, Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun'un sakatlıkları devam etmekte. Ayrıca, babası vefat eden Erdal Rakip'in de Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da bu karşılaşmada yedek kulübesinde bulunamayacak.

Antalyaspor, Kasımpaşa maçında taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.