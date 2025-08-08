DOLAR
Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazır

Antalyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 23:47
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın odak noktası, taktik ağırlıklı çalışmalar oldu.

Akdeniz temsilcisi, yoğun geçen antrenmanın ardından kampa girdi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak olan mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tamamladı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde tamamladı.

