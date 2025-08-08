Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
Takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın odak noktası, taktik ağırlıklı çalışmalar oldu.
Akdeniz temsilcisi, yoğun geçen antrenmanın ardından kampa girdi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak olan mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
