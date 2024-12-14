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Antalyaspor, Kayserispor ile Kritik Maçta Buluşuyor

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Kazanarak puanlarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:46
Antalyaspor, Kayserispor ile Kritik Maçta Buluşuyor

Antalyaspor, Kayserispor'u Konuk Ediyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Durum ve Hedefler

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibi, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 18 puanla 13. basamakta yer alıyor. Ekip, son iki iç saha karşılaşmasını kazanmayı başardı ve üç haftadır kaybetmiyor.

Antalyaspor, Kayserispor karşısında da hanesine üç puan ekleyerek alt sıralardan uzaklaşmanın peşinde. Taraftarlarının desteğiyle bu önemli maçı galibiyetle sonuçlandırmayı hedefliyor.

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