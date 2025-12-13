DOLAR
Nurettin Açıkalın: Bu maçtan 3 puan alabilirdik — Kayserispor 0-0 Alanyaspor

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 0-0 biten Alanyaspor maçında oyuncuları ve mücadeleyi överek, devre arası için takviye sinyali verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:03
Maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası kulüp başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkanın değerlendirmesi

"Eksiklerimizin çok olduğu bir maça çıktık. Özveriyle oynayan bir oyuncu grubumuz vardı. Alanyaspor iyi bir takım. Bu maçtan 3 puan alabilirdik. Oyuncularımızın göstermiş olduğu oyunu ve mücadeleyi tebrik ediyorum. Son 3 haftada yenilmezliğimiz var. Gol de yemiyoruz. Takımda bir toparlanma söz konusu. Artık devre arasına geldik. Bir tane Konyaspor maçımız kaldı. Eksik olan yerlerimiz var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yedek kulübemiz çok zayıf. Burasını baya bir desteklememiz lazım. Teknik heyet çalışıyor. İnşallah devre arasında gerekli takviyeleri yapacağız"

Başkan Açıkalın, özellikle yedek kulübesinin zayıf olduğunu vurgulayıp devre arasında takviye yapılacağı mesajını verdi.

