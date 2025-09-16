Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü

Antalyaspor, 20 Eylül'de sahasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı için çift idman yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:59
Hazırlık Detayları

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Akdeniz temsilcisi, akşamki idmanda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı. Antrenmanı başkan Rıza Perçin de takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

