Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
Hazırlık Detayları
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Zecorner Kayserispor ile 20 Eylül Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı.
Akdeniz temsilcisi, akşamki idmanda teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde taktik çalıştı. Antrenmanı başkan Rıza Perçin de takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.