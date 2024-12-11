Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Kayserispor için hazırlıklarını sürdürüyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalyaspor’un yoğun programı

Akdeniz ekibi, 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına, yarın devam etmeyi planlıyor.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde devam etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde devam etti.