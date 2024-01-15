Antalyaspor oyuncusu küstah İsrail sevinci sonrası apar topar gönderiliyor

Antalyaspor'un İsrailli Yıldızı, Skandal Gol Sevinciyle Olay Yarattı!

Antalyaspor'un sahne dışında sükunetini koruyan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, bugün attığı golle birlikte adeta fırtına estirdi. Gol sevincini, "7 Ekim saldırısının 100'üncü günü" yazılı ve Siyon yıldızının yer aldığı bileklikle taçlandıran Jehezkel, bu hareketiyle Türkiye'den İsrail'e selam gönderdi. Ancak, beklenmedik bu jest sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde büyük bir gerilime sebep oldu ve hızla yayından kaldırıldı. Bu olayın ardından kadro dışı bırakılan Jehezkel, Antalyaspor'un 68. dakikada Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada attığı gol sonrasında yaşananları anlatırken, taraftarlarına büyük bir sürpriz yaşattı.

Antalyaspor yönetimi, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yaparak Jehezkel'in milli değerlere aykırı davrandığını belirtti. Yönetim kurulu, Jehezkel'i kadro dışı bırakma kararı aldı ve bu skandalın ardından futbolcunun sözleşmesinin feshedilerek takımdan gönderilmesine karar verdi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayıracağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Olayın daha da büyümesi üzerine, İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. Tunç, Filistinli mazlumların her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, olaya duyduğu tepkiyi dile getirdi.