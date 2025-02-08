DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:04
Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Antalyaspor, RAMS Başakşehir Karşısında Galibiyete Odaklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor, yarın RAMS Başakşehir ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Takım, hazırlık süreçlerini başarıyla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Son Antrenman Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gerçekleşti

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoğun bir taktik çalışması gerçekleştirdi. Bu son antrenmanın ardından futbolcular kampa girerek maç öncesi hazırlıklarını sonlandırdı.

Maç Bilgileri

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 19.00'da başlayacak olan Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Takımın galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu önemli mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sam Larsson (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sam Larsson (sağda) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye Ayağı Antalya'da Gerçekleşti
2
Bursaspor Yörsan'ı Zorla Geçen Fenerbahçe Beko: 98-97
3
Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Talihsizlikler Yaşıyoruz
4
Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
5
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır
7
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!