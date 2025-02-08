Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Antalyaspor, RAMS Başakşehir Karşısında Galibiyete Odaklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor, yarın RAMS Başakşehir ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Takım, hazırlık süreçlerini başarıyla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Son Antrenman Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gerçekleşti

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoğun bir taktik çalışması gerçekleştirdi. Bu son antrenmanın ardından futbolcular kampa girerek maç öncesi hazırlıklarını sonlandırdı.

Maç Bilgileri

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 19.00'da başlayacak olan Antalyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasını, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Takımın galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu önemli mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sam Larsson (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Sam Larsson (sağda) da katıldı.