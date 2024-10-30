Antalyaspor, Samsunspor Maçı için Hazırlıklara Başladı

Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara hız kesmeden başladı.

İzin Sonrası Çalışmalara Devam

Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından iki günlük bir izin yapan kırmızı-beyazlı takım, Samsunspor maçı için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

İdman Detayları

Teknik direktör Alex de Souza önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, top kapma ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Soner Dikmen (sağda), Andros Townsend (sol 2) , Abdurrahim Dursun (sağ 2), Harun Toprak (solda) da katıldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana, Soner Dikmen (sağda), Andros Townsend (sol 2) , Abdurrahim Dursun (sağ 2), Harun Toprak (solda) da katıldı.