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Antalyaspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarına hızla başladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:06
Antalyaspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor'dan Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlık

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, dünkü Samsunspor maçının ardından ara vermeden Sipay Bodrum FK maçı için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile başladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Samsunspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de yer alan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışması ile tamamladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana Emre Uzun (solda), Braian Samudio (önde) ve Thalisson Kelven (arkada) da katıldı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın...

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana Emre Uzun (solda), Braian Samudio (önde) ve Thalisson Kelven (arkada) da katıldı.

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