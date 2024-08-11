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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Aurelio: "Üstün olan bizdik ama kazanamadık"

Antalyaspor-Göztepe maçı sonrası Mehmet Aurelio, takımın üstün olduğunu ancak galibiyeti elde edemediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:34
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Aurelio: "Üstün olan bizdik ama kazanamadık"

Antalyaspor-Göztepe Maçının Ardından

Corendon Airlines Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen Antalyaspor ve Göztepe maçı 0-0 berabere tamamlandı. Maçın ardından Antalyaspor'un teknik sorumcusu Mehmet Aurelio, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Galip Gelememenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz"

Aurelio, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Üstün taraf bizdik ama ne yazık ki galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Maç Analizi

Hatfa boyunca Göztepe üzerinde iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Aurelio, "Ellerimizden gelenin en iyisini yaptık. Daha fazla gol pozisyonu bulan taraf bizdik ve attığımız bir gol de iptal oldu. Üstün olan bizdik ama galip gelemedik." ifadelerini kullandı.

Aurelio, takımının gelecekte daha iyi performans göstereceği konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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