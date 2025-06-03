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Antalyaspor'un Golcü İsimleri: Gaich Sezonun En İyisi

Antalyaspor, 2024-2025 sezonunu 44 puanla tamamladı. Arjantinli Gaich, 8 golle takımın en skorer ismi oldu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:16
Antalyaspor'un Golcü İsimleri: Gaich Sezonun En İyisi

Trendoyal Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 44 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'un en golcü oyuncusu Arjantinli Adolfo Gaich oldu. Gaich, sezon boyunca 8 gol atarak takımına önemli katkılarda bulundu.

Akdeniz ekibi, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile başladığı sezonda, 19. haftadan sonra Emre Belözoğlu'nu göreve getirdi. Antalyaspor, ligde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayarak toplamda 37 gol atıp 62 gol yedi.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada 44 puanın 34'ünü (10 galibiyet, 4 beraberlik) hanesine yazdırdı. İç sahada 1,89, dış sahada ise 0,56 puan ortalamasıyla oynadı.

Maç Performansları ve Zorluklar

Takım, ligin ilk yarısında Trabzonspor'a karşı deplasmanda 5-0'lık mağlubiyetle en kötü performansını sergiledi. Ancak Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 ve Alanyaspor'u 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. Fakat, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Eyüpspor gibi rakipleri karşısında puan alamadı.

Öne Çıkan İsimler

Geçtiğimiz sezonun en golcü oyuncusu olan Adolfo Gaich, özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımına kritik üç puanlar kazandırdı. Gaich'in ardından 7 golle Paraguaylı Braian Samudio ve 6 golle İsveçli Sam Larsson geldi.

Ayrıca, en çok süreyi 32 maçta 2,846 dakika sahada kalan defans oyuncusu Veysel Sarı aldı. Kadroda en çok sarı kartı alan oyuncu ise 10 sarı kartla Brezilyalı Thalisson oldu. Güray Vural ve Erdal Rakip ise birer defa kırmızı kartla oyundan atıldılar.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 44 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'da sezonun en...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 44 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'da sezonun en golcü ismi Arjantinli Adolfo Gaich (önde) oldu.

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