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Antalyaspor'un Hedefi: Ligin Alt Sıralarından Uzaklaşmak

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının ligdeki hedefinin alt sıralardaki dört takımdan uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:10
Antalyaspor'un Hedefi: Ligin Alt Sıralarından Uzaklaşmak

Antalyaspor'un Kısa Vadeli Hedefi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının kısa vadedeki en büyük hedefinin ligin alt sıralarındaki dört takımdan uzaklaşmak olduğunu açıkladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği demeçte Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçının her iki takım için de zorlu geçeceğinin altını çizdi.

Başakşehir Maçı Öncesi Beklentiler

Göreve geldiği günden bu yana oyuncuların çalışma azmi ve çabalarının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Belözoğlu, "Ligdeki son 2 maçta Hatayspor'u deplasmanda yenip, Beşiktaş ile berabere kaldık. Bugün önemli bir maça çıkacağız" dedi. 2 gün içinde en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Belözoğlu, oyuncularının başarılı bir performans sergileyeceğine inandığını söyledi.

Kritik Maçlar ve Hedefler

Belözoğlu, önlerinde Kasımpaşa ve Adana Demirspor gibi kritik maçlar olduğunu ve her maçın değerli olduğunu vurguladı. "Antalyaspor olarak ligin alt sıralarındaki dörtlü gruptan olabildiğince uzaklaşmak istiyoruz. 8 puanlık bir fark var; bunu daha da arttırarak orta vadeli hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz," dedi.

Üst Sıralardan Puan Alma Stratejisi

Belözoğlu, Antalyaspor'un ligin ilk yarısında genellikle alt sıralardaki takımlara karşı galibiyet aldığını, ancak üst sıralardaki takımlara karşı sorun yaşadıklarını dile getirdi. "Üst sıralardaki takımlardan puan almayı hedefliyoruz. Her maçı kazanabilecek planlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Antalyaspor'un Gelecek Vizyonu

Antalyaspor'un güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Antalyaspor'a daha büyük hedefler ve güçlü bir kurumsallık yakışır" ifadelerini kullandı. Şehrin dinamiklerini harekete geçirerek taraftarlarını stada çekmek için çalışacaklarını söyledi ve en büyük hayalinin bu olduğunu dile getirdi.

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine...

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

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