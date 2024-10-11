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Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo

Antalyaspor, Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İş birliği, her iki tarafa da fayda sağlayacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:13
Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo

Antalyaspor ile Onvo Arasında İş Birliği Anlaşması

Trendyol Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Antalyaspor, teknoloji alanında faaliyet gösteren Onvo ile önemli bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Sponsorluğun Detayları

Antalyaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın, camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz," ifadesine yer verdi.

Onvo'nun Önemi

Onvo, yerli üretim konusundaki çabalarını sürdüren bir teknoloji firması olarak dikkat çekiyor. Bu iş birliği, hem Antalyaspor'un finansal gücünü artıracak hem de Onvo için marka bilinirliğini artırma fırsatı sunacak.

Yeni sponsorla birlikte Antalyaspor’un, ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım attığı belirtiliyor.

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