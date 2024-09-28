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Aragon'da Supersport Yarışlarında Türk Pilotların Dereceleri

Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Aragon'daki Supersport yarışlarında önemli puanlar topladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:25
Aragon'da Supersport Yarışlarında Türk Pilotların Dereceleri

Supersport Yarışlarında Türk Başarısı

İspanya'nın Aragon pistinde düzenlenen Supersport 600 yarışlarında, Türkiye'nin milli motosikletçileri Deniz Öncü 7. ve Bahattin Sofuoğlu 10. sırada yer aldı.

Yarış Detayları

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağında yapılan yarışlarda, milli sporcular podyum şansını kaybetmiş olsalar da önemli deneyimler kazandı. Yarışı İspanyol pilot Adrian Huertas birinci sırada tamamlarken, Öncü 7. ve Sofuoğlu 10. olarak yarışı tamamladı.

Puan Durumu

Bu sonuçlarla birlikte Deniz Öncü, şampiyonada puanını 87'ye çıkararak 12. sıraya yükseldi. Bahattin Sofuoğlu ise 82 puanla hemen arkasında 13. sırada yer aldı.

Daha Fazla Yarış Heyecanı

Supersport sınıfının Aragon pistindeki ikinci gün yarışları ise yarın gerçekleştirilecek. Türk motor sporları severleri, genç sporcuların bu heyecan dolu mücadelelerini merakla bekliyor.

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