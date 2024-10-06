Aras Kargo'nun Başantrenörü Suphi Doğancı, Sezonun İlk Maçını Değerlendirdi

Suphi Doğancı'nın Değerlendirmesi

Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçta Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İlk Maçın Zorlukları

Doğancı, ilk maçları ile ilgili olarak "Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama yine de sezonun ilk maçı bize buralarda nasıl oynayacağımızı öğretecek önemli bir deneyimdi." dedi.

Set Analizi

İlk setin zorlu geçeceğini ve rakiplerinin ilk sette daha agresif bir oyun sergileyeceğini tahmin ettiklerini belirten Doğancı, devamında şöyle konuştu:

"Biz de bunu kullanmaya çalıştık. İkinci ve üçüncü setin başları ile ortalarında kafa kafaya oynasak da set sonunda yeterli derecede agresif olamadık. Belki biraz daha vites artırsaydık en azından 1 set alabilirdik diye düşünüyorum. O potansiyelimizin olduğuna inanıyorum."

Destek ve Hedefler

Doğancı, takıma destek veren taraftarlar ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, adım adım ilerleyeceklerini vurguladı.

Gelecek Maçlar

Aras Kargo, ligdeki ikinci karşılaşmasında 12 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Galatasaray Daikin ile mücadele edecek.