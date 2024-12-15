Fenerbahçe'nin Zaferine Mourinho'dan Taktiksel Yorumlar

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir Maçının Ardından Mourinho Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i 3-1 mağlup etmesi sonrası, teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularından beklediği savaşma arzusunu dile getirdi. Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho, takımının sahadaki performansını değerlendirdi.

Sakat Oyuncular Hakkında Bilgi Verdi

Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak sakat olan oyuncular hakkında bilgi veren Mourinho, 76. dakikada sedye ile oyundan çıkan Becao'nun diz sakatlığı geçirdiğini ve bu durumun onun sezonunu kapattığını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, kas sakatlığı yaşayan Livakovic’in de Eyüpspor karşısında forma giymesinin beklenmediğini aktardı.

Oyun Performansını Değerlendirdi

Mourinho, sahada 11’e 11 oldukları dönemde daha iyi bir futbol sergilediklerini belirterek, şunları söyledi: "Bugün baskılarını kırdık, önde baskı yaptık, onlara zorluk çıkardık. 10’a 10 oynadığımızda hoşuma giden şey, oyuncu değişikliği hakkımızın bitmiş olmasıydı. Oyuncular, beklediğim şeyi sergiledi. Bugün gergindiler, özgüven eksikliği vardı. Ancak ben, birlik olmalarını ve istekli olmalarını görmek istiyordum. Oyuncularımın harika bir maç çıkarmalarını beklemiyordum ama kazanmak için savaşmalarını bekliyordum, bunu da yaptık."

Samet Akaydin'e Mesaj Gönderdi

Mourinho, Athletic Bilbao maçından sonra tepki gören Samet Akaydin’ı korumak istediğini ve milli futbolcuya destek vermek amacıyla "Bugünkü galibiyette ufacık katkımı ona armağan etmek istiyorum. Yıl sonuna kadar 1 maçımız var ve bu süre zarfında nasıl bir gelişim olacağını göreceğiz" dedi.

Maç Kazanmanın Önemi

Futbolun doğasının zorluklarından bahseden Mourinho, "En iyi terapi maç kazanmaktır. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç oynadık ve tüm dengeler bozuldu. Dışarıda yaşananların oyuncuları nasıl etkilediğini biliyorum. Maç öncesi, oyuncularıma "Bu maçı kazanmalıyız" dedim. Maç kazanarak gerginliği ortadan kaldırmalıyız," ifadelerini kullandı.

Özellikle Türkiye’de frekansların hızlı değiştiğine dikkat çeken Mourinho, "Burayı seviyorum, sadece Türkçe öğretmiyorlar, bu yüzden söylenenleri anlamıyorum ancak burada birçok deneyim kazanmayı sürdüreceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.