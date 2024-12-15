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Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Ertuğrul Sağlam Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, basit hatalar nedeniyle kaybettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:32
Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Ertuğrul Sağlam Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Kocaelispor, Esenler Erokspor Maçında Bekleneni Veremedi

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın belirli bölümlerinde yaptıkları hatalar sonucunda kaybettiklerini ifade etti.

Hatalar ve Mağlubiyet

Sağlam, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "İyi pozisyonlar ürettik fakat bunları gole çeviremedik. Eksik yakalandığımız pozisyonda gol yedik. Devre sonunda baskı yaptık ama geride kapattık. Bugün birçok oyuncumuz basit pas hataları yaptı. Bu performans onları da şaşırtmış olmalı," dedi.

Taraftarın Etkisi

Taraftarlardan aldıkları tepkilerin oyuncular üzerinde etkili olduğunu söyleyen Sağlam, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç aldık. İkinci devre kötü oynadık ama bu puanları çocuklar kazanmıştı. Ortada bir emek ve mücadele var," diye ekledi.

Esenler Erokspor'dan Farklı Bir Performans

Esenler Erokspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, hak edenin kazandığı bir maç olduğunu vurguladı. Özellikle hücum oynamaya gayret ettiklerini belirten Altıparmak, "Kocaelispor'un liderliğini biliyorduk. Maçta düşündüğümüz her şeyi uyguladık," diyerek bu galibiyetin anlamını vurguladı.

Maçın Sonucu ve Gelecek

Altıparmak, maçın 2-0 olması ile daha farklı bir skor elde edebileceklerinin altını çizerken, "Maçı pozisyon vermeden tamamladık. Kocaelispor büyük bir camia ve bu tür kazalar yaşanabilir. Ancak Kocaelispor'un bu durumu çabuk atlatacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi: Ertuğrul Sağlam Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

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