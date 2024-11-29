Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. haftanın açılış maçı, Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor Eker arasında gerçekleşti. Bu zorlu mücadelede Aras Kargo, rakibi Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'lık net bir skorla yenmeyi başardı.

Aras Kargo, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, Nilüfer Belediyespor Eker ise önemli bir kayıp yaşadı. Takımın performansı taraftarları tarafından merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Vodafone Sultanlar Ligi 11’inci hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor Eker, İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) rakibiyle mücadele etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 11’inci hafta mücadelesinde, Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor Eker, İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Aras Kargo'dan Hanna Klimets (17) rakibiyle mücadele etti.