Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu Göreve Getirildi

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'de başkanlığa Baran Korkmazoğlu getirildi; mevcut yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam edecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 20:07
Trendyol 1. Lig kulübünde yeni başkan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de başkanlık görevine Baran Korkmazoğlu getirildi.

Kulübün açıklamasında, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam edecekleri aktarıldı.

Kulüp açıklaması

"Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı ve geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, Sayın Baran Korkmazoğlu'nun liderliğinde önemli adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, yeni başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu'na ve yönetim kurulumuza görevlerinde başarılar diliyor, camiamız, taraftarlarımız ve tüm futbol kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

