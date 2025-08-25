Arca Çorum FK hisseleri Savaş Balçık tarafından devralındı

Kulüpten yapılan açıklama ve hedefler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin hisselerinin, Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından devralındığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum FK'nin şehrin ortak gururu, birlik ruhunun sembolü ve kültürel değerlerin önemli bir simgesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Savaş Balçık'ın kulübe son 3 yılda resmi sponsorluğu olmamasına karşın maddi ve manevi desteğini esirgemediği belirtildi. Metinde şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüzün başarısında çok önemli katkıları bulunan Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, sezon başlamadan önce kulübümüzün resmi hisselerini devralmıştır. Savaş Balçık'ın bu kararı, yalnızca kulübümüze değil, aynı zamanda şehrimize ve Arca Çorum FK'nin geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesidir. Kulübümüze sağladığı katkıların yanı sıra Çorum şehrine yaptığı yatırımlar ve gösterdiği ilgi hem yönetim kurulumuz hem de tüm camiamız adına büyük bir takdirle karşılanmaktadır.

Açıklamada ayrıca, Arca Çorum FK'nin bu yıl 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediği vurgulandı. Metinde hedeflere ilişkin şu değerlendirme yer aldı:

Kulübümüz, Savaş Balçık öncülüğünde güçlü yönetim anlayışı, sağlam kurumsal yapısı ve kararlı adımlarıyla Arca Çorum FK'yi geleceğe taşımak, sportif başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.