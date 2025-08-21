DOLAR
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig 3. haftasında yarın oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı; Tam, disiplin ve taraftar desteğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:35
Arca Çorum FK, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın evinde oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman ve Hazırlık

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Maç Detayları

Karşılaşma Çorum Şehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

Teknik Direktörün Açıklaması

Tam, ligin ilk iki haftasında üst üste aldıkları galibiyetlerle iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. "Yarın akşam Sarıyers karşısında da aynı disiplin, aynı kararlılıkla sahada olacağız. Bu maçın da en az diğerleri kadar zor olacağını biliyoruz ve hazırlıklarımızı bu bilinçle yaptık."

Taraftarlara Teşekkür

Tam, taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Taraftarımıza ayrıca özel bir teşekkür etmek istiyorum. İlk iç saha maçımızda rekor bir katılım gösterdiler, stat atmosferi gerçekten muazzamdı. Yarın akşam da aynı coşkuyu, hatta daha fazlasını görmek istiyoruz. Hep birlikte yeni bir rekor kırmak, şehrimizin gücünü bir kez daha herkese göstermek bizim için çok değerli olacaktır." dedi.

