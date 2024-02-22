Arda Güler'e 4 talip birden var

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle dört farklı takımdan teklif alıyor. Kulüp yönetimi ise bu transfer konusunda kararını vermiş durumda.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sadece Kral Kupası son 32 turundaki Arandina maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, genellikle yedek kulübesinde bekliyor.

Bu durum, Arda Güler'in geleceği konusunda endişeleri beraberinde getiriyor. Özellikle EURO 2024 için A Milli Takım formasını giymek isteyen Arda Güler'in, Real Madrid'de sürekli forma şansı bulamaması nedeniyle alternatif çıkış yolları aradığı ortaya çıkıyor.





Bu çerçevede, Arda Güler'e talip olan dört takım ortaya çıkıyor: Milani Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad. Ancak Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'i İspanya'da tutma konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. Kulüp, Arda Güler'in potansiyelini gösterip güçlenerek geri dönme olasılığını değerlendiriyor.

Arda Güler ise Real Madrid'de süre bulma konusuna inanıyor ancak durum değişmezse yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtiyor. Ayrıca, takıma yapılan yeni transferler, Endrick ve Kylian Mbappe'nin etkisiyle Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılma olasılığı artıyor.

Real Madrid, Arda Güler'in geleceği konusundaki belirsizliği sürdürürken, futbolseverler ise genç yeteneğin hangi takıma transfer olacağını ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.