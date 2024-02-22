Bist 100
9.347,17 0%
DOLAR
30,98 -0,08%
EURO
33,64 0,17%
ALTIN
2.003,06 -0,25%

Arda Güler'e 4 talip birden var

Arda Güler 4 farklı takımdan isteniyor! Peki kulüp yönetiminin kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 22.02.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:55
Arda Güler'e 4 talip birden var

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle dört farklı takımdan teklif alıyor. Kulüp yönetimi ise bu transfer konusunda kararını vermiş durumda.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Sadece Kral Kupası son 32 turundaki Arandina maçında ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, genellikle yedek kulübesinde bekliyor.

Bu durum, Arda Güler'in geleceği konusunda endişeleri beraberinde getiriyor. Özellikle EURO 2024 için A Milli Takım formasını giymek isteyen Arda Güler'in, Real Madrid'de sürekli forma şansı bulamaması nedeniyle alternatif çıkış yolları aradığı ortaya çıkıyor.

arda güler

Bu çerçevede, Arda Güler'e talip olan dört takım ortaya çıkıyor: Milani Las Palmas, Mallorca ve Real Sociedad. Ancak Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'i İspanya'da tutma konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. Kulüp, Arda Güler'in potansiyelini gösterip güçlenerek geri dönme olasılığını değerlendiriyor.

Arda Güler ise Real Madrid'de süre bulma konusuna inanıyor ancak durum değişmezse yaz aylarında gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtiyor. Ayrıca, takıma yapılan yeni transferler, Endrick ve Kylian Mbappe'nin etkisiyle Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak ayrılma olasılığı artıyor.

Real Madrid, Arda Güler'in geleceği konusundaki belirsizliği sürdürürken, futbolseverler ise genç yeteneğin hangi takıma transfer olacağını ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler'e 4 talip birden var
2
Manchester City yeni transfelerini tek tek duyurdu
3
Beşiktaş'ta flaş ayrılık: Santos artık onu istemiyor
4
TFF duyurdu: Süper Lig'de 2024-2025 sezonu o tarihte başlıyor
5
Fenerbahçe'den yeni transfer: Juventus'un yıldızını getiriyor
6
Hakan Çalhanoğlu çıldırdı! En iyisi benim diyerek açıkladı
7
Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Ramazan pidesi fiyatları 2024! Tarife güncellendi: İşte ilk tutar

Arda Güler'e 4 talip birden var

Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

Yenmeyen mandalinaları sakın atmayın! Mandalinalı kek tarifini deneyenler vazgeçemiyor

Aylık geliriyle geçinemeyen hanelere 7500 TL yardım sürprizi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek

Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Çinli teknoloji devi akıllı telefon üretimini bıraktı: Piyasadan ayrılıyor!

KPSS puanıyla tercih yapılacak! Sağlık Bakanlığı 27.000 personel alımı başvurularını açtı

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Bebek bezlerinde indirim bekleyenler Carrefoursa'ya koşacak! 29 Şubat’a kadar indirim devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları