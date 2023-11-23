Arda Güler, Fenerbahçe'nin yıldız ismiyle kapışacak!

Genç yıldız Arda Güler eski takım arkadaşıyla yarışıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Arda Güler, Fenerbahçe'nin yıldız ismiyle kapışacak!
Yayın Tarihi:

Arda Güler başarılarıyla gündem olmaya devam ederken listede Fenerbahçe'nin yıldızı olduğu da öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER O İSİMLE YARIŞIYOR

18 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler Mısırlı yıldız Omar Fayed ile aynı listede yer aldı! Globe Futbol Ödülleri'nde Yılın Yükselen Oyuncusu adayı olan Arda Güler'in listesinde şu isimler yer alıyor;

arda güler o isimle aynı listede

--Saud Abdulhamid

-Firas Al-Buraikan

-Thiago Almada

-Tomasso Baldanzi

-Alejandro Balde

-Jude Bellingham

-Victor Boniface

-Moises Caicedo

-Eduardo Camavinga

-Cesare Casadei

-Ousmane Diomande

-Jeremy Doku

-Omar Fayed

-Evan Ferguson

-Enzo Fernandez

-Gavi

-Arda Güler

-Josko Gvardiol

-Rasmus Höjlund

-Jamal Musiala

-Pedri

-Antonio Silva

-Xavi Simons

-Mathys Tel

-Florian Wirtz

-Lamine Yamal

-Warren Zaire-Emery

Öne Çıkanlar
Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı Yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını saklayın! Dışarda parayla satılıyor, binbir derdin devası çıktı
İstanbul'da yıllar sonra ilk kez oluyor! En son 2016 yılında görülmüştü: Görenleri heyecanlandırdı İstanbul'da yıllar sonra ilk kez oluyor! En son 2016 yılında görülmüştü: Görenleri heyecanlandırdı
Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı! Uzman isim Aksaray ,Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ı 'Risk yüksek' deyip uyardı!
Çok Okunanlar
Milli Takım'ın Galler başarısı: Avrupa Şampiyonasına ilk kez lider gidecek Milli Takım'ın Galler başarısı: Avrupa Şampiyonasına ilk kez lider gidecek Galatasaray’da Icardi şoku! Real Madrid, Arjantinli golcüyü transfer etmek istediği iddia edildi Galatasaray’da Icardi şoku! Real Madrid, Arjantinli golcüyü transfer etmek istediği iddia edildi Galatasaray'da bir dönem kapandı: 12 yılın ardından flaş değişiklik Galatasaray'da bir dönem kapandı: 12 yılın ardından flaş değişiklik Sacha Boey ve Gedson Fernandes için beklenen Milli Takım açıklaması geldi! Sacha Boey ve Gedson Fernandes için beklenen Milli Takım açıklaması geldi! Vincent Aboubakar sessizliğini bozdu: Burak Yılmaz'a açtı ağzını yumdu gözünü Vincent Aboubakar sessizliğini bozdu: Burak Yılmaz'a açtı ağzını yumdu gözünü