Arda Güler, Fenerbahçe'nin yıldız ismiyle kapışacak!

Arda Güler başarılarıyla gündem olmaya devam ederken listede Fenerbahçe'nin yıldızı olduğu da öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER O İSİMLE YARIŞIYOR

18 yaşındaki başarılı futbolcu Arda Güler Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler Mısırlı yıldız Omar Fayed ile aynı listede yer aldı! Globe Futbol Ödülleri'nde Yılın Yükselen Oyuncusu adayı olan Arda Güler'in listesinde şu isimler yer alıyor;





--Saud Abdulhamid

-Firas Al-Buraikan

-Thiago Almada

-Tomasso Baldanzi

-Alejandro Balde

-Jude Bellingham

-Victor Boniface

-Moises Caicedo

-Eduardo Camavinga

-Cesare Casadei

-Ousmane Diomande

-Jeremy Doku

-Omar Fayed

-Evan Ferguson

-Enzo Fernandez

-Gavi

-Arda Güler

-Josko Gvardiol

-Rasmus Höjlund

-Jamal Musiala

-Pedri

-Antonio Silva

-Xavi Simons

-Mathys Tel

-Florian Wirtz

-Lamine Yamal

-Warren Zaire-Emery