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Arda Güler, Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den Fenerbahçe'ye ziyaret gerçekleştirdi ve eski takım arkadaşlarıyla buluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:56
Arda Güler, Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

Arda Güler, Eski Takım Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi

İspanya'nın ünlü futbol takımlarından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Fenerbahçe Tesislerinde Keyifli Anlar

19 yaşındaki genç yetenek, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik ekip ve tesis çalışanlarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler'in bu anlamlı ziyaretinin detaylarını paylaştı.

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile Buluştu

Arda Güler'in ziyareti sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluştuğu bildirildi. Bu buluşmanın, genç futbolcu için hem duygusal hem de kariyeri açısından önemli bir an olduğu ifade edildi.

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