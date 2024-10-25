Arda Güler Hakkında El Clasico Öncesi Değerlendirmeler

El Clasico Öncesi Arda Güler'in Durumu Değerlendirildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanacak olan El Clasico maçı öncesinde Madrid'deki spor basını, Arda Güler’in takım içindeki durumunu ele aldı.

Javier Herraez'den Övgü

Cadena Ser'in spor muhabiri Javier Herraez, Arda Güler hakkında, "Çok kaliteli bir futbolcu, hepimiz Arda Güler'i oyunda daha fazla görmek istiyoruz. Dakika aldığı maçlarda iyi oynadığı kesin ama geçen sezonki son vuruşlardaki gollerini bu sezon göremiyoruz." yorumunu yaptı.

Herraez, Arda’nın „orta sahada ve forvette her pozisyonda oynama özelliği olduğunu“ belirterek, "El Clasico'da ilk 11'de görmek hoşuma gider ama Real Madrid'in daha koşan bir takımı sahaya süreceğini düşünüyorum. Rekabet çok fazla, belki ikinci yarıda oyuna girebilir." şeklinde devam etti.

Melchor Ruiz'in Görüşleri

Cope radyosunun muhabiri Melchor Ruiz, Arda'nın başlangıçta çok az süre aldığını ve fiziksel olarak gelişim gösterdiğini ifade etti. "Rahat ve sabırlı olması lazım. Türkiye'de milli takımın önemli futbolcusu olduğunu biliyoruz. Real Madrid'de de aynı performansı bekliyoruz ama zamana ihtiyacı var." dedi.

Ruiz, Arda'nın takımda daha çok tecrübeli futbolcular olduğunu ve bu sezon daha fazla süre alacağına inandığını fakat El Clasico’da ilk 11'de başlamasının zor olduğunu savundu. "Barcelona'nın mükemmel bir futbol oynadığını göz önünde bulundurursak, Ancelotti’nin Modric, Camavinga ve Tchouameni gibi oyuncuları değerlendireceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Filippo Maria Ricci'nin Yorumları

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin Madrid temsilcisi Filippo Maria Ricci, Arda Güler'in geçen yılki sıkıntılara rağmen bu sezon daha fazla katkı vermesini bekledi. "Geçen yıl iyi bir final yaptı ama bu sezon daha fazla sahada baş aktör olmasını bekliyordum. Ancak, şu anda az süre alıyor." ifadelerini kullandı.

Ricci, Arda'nın El Clasico'da ilk 11 için yeterli olmadığını belirterek, "Vinicius, Bellingham ve Mbappe forvette değişmeyecek. Modric, Camavinga ve Tchouameni ise Arda'nın önündeki alternatiflerdir. Arda'nın sorununu maçlarda daha fazla süre almak olduğunu düşünüyorum." dedi.

Arda Güler'in İstatistikleri

LaLiga'da geride kalan 10 haftada, Arda Güler 3’ü ilk 11’de olmak üzere 7 maçta görev aldı ve toplamda 250 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 4 kez kaleye şut çekmesine rağmen gol kaydedemedi ve 1 sarı kart gördü.