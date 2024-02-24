Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Arda Güler hakkındaki iddialara füze gibi golle yanıt verdi

Arda Güler iddialara golle yanıt verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:22
Arda Güler hakkındaki iddialara füze gibi golle yanıt verdi

Genç ve milli yetenek Arda Güler'den herkese cevap! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLER'DEN GOLLÜ YANIT GELDİ

Sarı lacivertli takımdan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler aradığı forma şansını bir türlü yakalayamadı. İddialara göre Arda Güler Sevilla maçında daha fazla süre alacak. 

arda güler'den gollü yanıt

Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle zor bir sezon geçirdiği, katkı sağlayacak seviyeye ulaşması gerektiği söylendi. Sevilla maçı için antrenmanlar devam ederken Arda Güler'in antrenman performansı da sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İLGİLİ HABERLER

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Tüm gün yüzünüzde maske gibi kalacak makyaj hilesi! Makyaj tazelemeye ihtiyacınız kalmayacak

Tüm gün yüzünüzde maske gibi kalacak makyaj hilesi! Makyaj tazelemeye ihtiyacınız kalmayacak

Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak

Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Belözoğlu çıldırdı: İstifa sinyalleri korkuttu
2
Milan Baros'a Galatasaray tepkisi çığ gibi büyüdü
3
Beşiktaş o isim için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor
4
Kadrodan çıkan çıkana: Maç öncesi büyük talihsizlik
5
Arda Güler hakkındaki iddialara füze gibi golle yanıt verdi
6
Fenerbahçe'de peş peşe sakatlıklar!
7
Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı

Yeni telefon alanlar dikkat! Kutusunu açar açmaz bunu yapmayanların başı yanıyor

Uzman isimden borsada kılıç çektirecek açıklama! O iki hisseyi işaret edip alın dedi!

Telefonunda WhatsApp yüklü olanlar dikkat! Bu yeni özellik ağzınızı açık bırakacak

Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak

Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Tüm gün yüzünüzde maske gibi kalacak makyaj hilesi! Makyaj tazelemeye ihtiyacınız kalmayacak

TEB Bankası’dan 50 Bin TL kredi trink cebinizde! Yakalayan parasını anında alacak

SGK başvurana parasını geri veriyor! Haberi olmayan yandı: 2664 TL ödeme yapılacak

Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı