Arda Güler hakkındaki iddialara füze gibi golle yanıt verdi

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ARDA GÜLER'DEN GOLLÜ YANIT GELDİ

Sarı lacivertli takımdan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler aradığı forma şansını bir türlü yakalayamadı. İddialara göre Arda Güler Sevilla maçında daha fazla süre alacak.





Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle zor bir sezon geçirdiği, katkı sağlayacak seviyeye ulaşması gerektiği söylendi. Sevilla maçı için antrenmanlar devam ederken Arda Güler'in antrenman performansı da sosyal medyanın gündemine oturdu.