Arda Güler: İspanya'ya saygı duyuyoruz, Konya'da kazanmak istiyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik randevu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda oyuncu Arda Güler, maç öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Arda, "Yarın bizim için çok önemli bir maç olacak, kazanan takım grupta birinciliği alacak." dedi.

Arda, İspanya'nın oyunu hakkında net ifadeler kullandı: "Yarın İspanya bizden daha fazla topa sahip olabilir, biz de baskımızla karşılık vermemiz gerekiyor, onlara saygı duyuyoruz ama yarın kendi evimizde oynuyoruz. Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla birlikte maça iyi başlamak istiyoruz. Onlara karşı çok fazla saygı duyuyoruz, son 25 maçı kaybetmemişler biz de neler yapacağımızı biliyoruz."

Rakibin oyun biçimini öngördüğünü belirten Arda, "Şöyle bir İspanya bekliyorum, bunu söylemek çok zor değil, topa sahip olacaklar, sürekli şans oluşturmaya çalışacaklar, topu kaptırınca şiddetli baskıyla tekrar almaya çalışacaklar. Biz de bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyun planımızla ilgili çok fazla detay vermek doğru olmaz. Topu kaptığımızda hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz, yarın da inşallah böyle birkaç tane geçiş yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli takımda Dünya Kupası hedefinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu söyleyen Arda, "Bireyselden önce, milli takımla beraber Dünya Kupası’na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası’na gitmek en büyük hedefimiz." diye ekledi.

Real Madrid takım arkadaşları Carvajal ve Dean Huijsen ile konuştuklarını belirten Arda, "Carvajal ve Dean ile konuştuk ikisiyle de aram çok iyi, onlar için yarın ne kadar zor bir maç olacağını söyledim, onlar da bunun farkında. Türkiye’deki atmosferi onlar da biliyor. Madrid’e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum, umarım kazanan tarafta olurum." dedi.

Yamal hakkındaki soruya Arda'nın yanıtı kısa ve net oldu: "Şaşırtmıyor, çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacaktır, biz de kendi oyuncularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız."

Yamal-Arda kıyaslamalarıyla ilgili, "Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz, aynı tarzlarımız da yok. Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz. Anlıyorum aslında. O Barcelona’da ben Real Madrid’de oynuyorum. Ona da en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımda ekstra motivasyona gerek olmadığını belirten Arda, "Burada olmak çok büyük motivasyon, inşallah diğer branşlarda milli takımların yaşattıkları mutluluğu yaşatabiliriz. Beklentinin baskı oluşturduğunu söylemek doğru olmaz, karakterimde böyle bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ben de ağabeylerime yardımcı olmaya çalışıyorum, onların da bana yardımcı olmaya çalıştığı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan maçı öncesi milli futbolcular arasında sorun yaşandığı iddialarına ilişkin soruya ise Arda, "Kendi aramızda konuştuğumuz bir şey değil, herkesin birbirine saygısı ve sevgisi çok yüksek, attığım gollerden sonraki sevinçlerde de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.