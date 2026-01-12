Arda Turan'dan GençLig 2026 lansmanında barış mesajı

Futbolun birleştirici gücü vurgulandı

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanına katıldı.

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına konuşan Turan, organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu yeniden hatırlattığını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti ve duygu dolu sözlerle şunları söyledi: "Çok güzel bir gündü. Eski dostları görmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattılar. Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle".

Turan'ın açıklamaları, futbolun gençleri bir araya getirme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme rolüne dikkat çekti.

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yapılan organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattığını belirterek, "Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" dedi.