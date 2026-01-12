Arda Turan'dan GençLig 2026 lansmanında barış mesajı

Arda Turan, GençLig 2026 lansmanında futbolun birleştirici ruhuna vurgu yaptı ve "Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" dedi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:26
Arda Turan'dan GençLig 2026 lansmanında barış mesajı

Arda Turan'dan GençLig 2026 lansmanında barış mesajı

Futbolun birleştirici gücü vurgulandı

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanına katıldı.

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına konuşan Turan, organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu yeniden hatırlattığını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti ve duygu dolu sözlerle şunları söyledi: "Çok güzel bir gündü. Eski dostları görmek çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattılar. Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle".

Turan'ın açıklamaları, futbolun gençleri bir araya getirme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme rolüne dikkat çekti.

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yapılan organizasyonun...

Eski milli futbolcu ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, yapılan organizasyonun futbolun birleştirici ruhunu tekrar hatırlattığını belirterek, "Futbolun eğlence olduğunu unutmamak lazım. Dünyadaki tüm savaşların bitmesi dileğiyle" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik İmza Töreniyle Göreve Başladı
2
Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı — Ziraat Türkiye Kupası
3
GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere
4
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Volkan Demirel: Spor Gençlerin Karakterini ve Özgüvenini Yükseltir
6
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe GençLig 2026 Lansmanında Gençlere Destek Veriyor
7
GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları