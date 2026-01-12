Galatasaray Fethiye'de Çiçeklerle Karşılandı — Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Fethiye'de Çiçeklerle Karşılandı

Maç öncesi coşkulu karşılama

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde yarın Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile oynayacağı maç öncesi Muğla'ya ulaştı.

Karayolu güzergahı ve konaklayacağı otele gelişinde, Dalaman Havalimanından ayrılan kafileyi bekleyen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerden gelen tezahüratlar ve yakılan meşaleler eşliğinde oluşan coşkulu atmosfer dikkat çekti.

Taraftarlar, teknik heyete ve futbolculara destek verirken, Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım, daha sonra güvenli bir şekilde konaklayacağı otele geçti.

Karşılaşma Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

