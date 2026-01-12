Galatasaray Fethiye'de Çiçeklerle Karşılandı — Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçı için Muğla'ya ulaştı; taraftarlar meşalelerle karşıladı, Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:21
Maç öncesi coşkulu karşılama

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde yarın Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile oynayacağı maç öncesi Muğla'ya ulaştı.

Karayolu güzergahı ve konaklayacağı otele gelişinde, Dalaman Havalimanından ayrılan kafileyi bekleyen taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerden gelen tezahüratlar ve yakılan meşaleler eşliğinde oluşan coşkulu atmosfer dikkat çekti.

Taraftarlar, teknik heyete ve futbolculara destek verirken, Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım, daha sonra güvenli bir şekilde konaklayacağı otele geçti.

Karşılaşma Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

