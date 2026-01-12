GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’dan açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde hayata geçirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcı kurumların ortak çalışmasıyla geniş çaplı bir gençlik hareketini gündeme taşıdı.

Lansman sonrası basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, projenin kapsamına ve amaçlarına dikkat çekti. Otyakmaz, organizasyonun ülke çapındaki etkisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. 81 ilde organize edilen 60 bin öğrenciye temas edilen bir organizasyon. Futbolun birleştiriciliğini, sporun ahlakını ön plana çıkaran bir organizasyon gerçekleştirdik"

Otyakmaz’ın değerlendirmesi, projenin sadece sportif değil aynı zamanda sosyal ve eğitsel boyutlara da odaklandığını gösterdi. Organizasyonun, gençlerde spor kültürü ve fair-play anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

GençLig 2026 lansmanı, saha içi etkinliklerin yanı sıra şehir genelinde gençlere yönelik farkındalık ve katılım programlarıyla da ön plana çıktı. Projenin yaygınlığı ve etki alanı, yetkililerin iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yapılan organizasyonun önemine vurgu yaparak, "81 ilde düzenlenen ve 60 bin öğrenciye temas eden bir organizasyon" dedi.