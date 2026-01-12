GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

TÜGVA, GSB ve MEB iş birliğiyle düzenlenen GençLig 2026 lansmanı yapıldı; TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 81 ilde 60 bin öğrenciye temas edildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:26
GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’dan açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde hayata geçirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcı kurumların ortak çalışmasıyla geniş çaplı bir gençlik hareketini gündeme taşıdı.

Lansman sonrası basın mensuplarına konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, projenin kapsamına ve amaçlarına dikkat çekti. Otyakmaz, organizasyonun ülke çapındaki etkisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. 81 ilde organize edilen 60 bin öğrenciye temas edilen bir organizasyon. Futbolun birleştiriciliğini, sporun ahlakını ön plana çıkaran bir organizasyon gerçekleştirdik"

Otyakmaz’ın değerlendirmesi, projenin sadece sportif değil aynı zamanda sosyal ve eğitsel boyutlara da odaklandığını gösterdi. Organizasyonun, gençlerde spor kültürü ve fair-play anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

GençLig 2026 lansmanı, saha içi etkinliklerin yanı sıra şehir genelinde gençlere yönelik farkındalık ve katılım programlarıyla da ön plana çıktı. Projenin yaygınlığı ve etki alanı, yetkililerin iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yapılan organizasyonun önemine...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yapılan organizasyonun önemine vurgu yaparak, "81 ilde düzenlenen ve 60 bin öğrenciye temas eden bir organizasyon" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik İmza Töreniyle Göreve Başladı
2
Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı — Ziraat Türkiye Kupası
3
GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere
4
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Volkan Demirel: Spor Gençlerin Karakterini ve Özgüvenini Yükseltir
6
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe GençLig 2026 Lansmanında Gençlere Destek Veriyor
7
GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları