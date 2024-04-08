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Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da Süper Lig sevinci!

Eyüpspor, Arda Turan'ın kaptanlığında Süper Lig'e muhteşem bir giriş yaptı! Tecrübeli futbolcu, bu kez teknik direktör olarak kulübün tarihinde bir ilk olan bu başarıya öncülük etti. Süper Lig'e yükselmenin sevinci, Eyüpspor camiasını coşkuyla doldurdu!

Yayın Tarihi: 08.04.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:44
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'da Süper Lig sevinci!

Eyüpspor, Arda Turan İle Süper Lig'e Yükseldi: Sevinç Gözyaşları ve Coşkulu Kutlamalar!

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı Eyüp Stadı'nda konuk ederek muhteşem bir performans sergileyip 4-1'lik bir galibiyet elde etti. Bu zafer, Eyüpspor'un 3. sıradaki rakibi Sakaryaspor ile olan puan farkını 17'ye çıkararak, ligde kalan son 5 haftaya girilirken Süper Lig'e yükselme hedefini garantilemiş oldu. Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda geçirdiği ilk sezon, bu zaferle taçlandı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan ve İspanya'nın dev kulüpleri Atletico Madrid ve Barcelona'da büyük başarılara imza atan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başladı. Geçen sezon takımın başına geçen Turan, bu sezonu Süper Lig'e yükselerek tamamladı.

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte, Eyüp Stadı'nda coşkuyla dolu bir kutlama yaşandı. Maçın son düdüğüyle birlikte teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar sevinçle saha içinde bir araya geldiler ve bu tarihi başarıyı coşkuyla kutladılar. Futbolcular, sevinçlerini teknik direktörleri Arda Turan'ı omuzlarına alarak ve havaya atarak gösterdiler. Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de katıldığı kutlamalar tribünlere taşınarak devam etti. Eyüpspor'un bu büyük başarısı, kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

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