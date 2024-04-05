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Arda Turan'ın yeni takımını İspanyol basını duyurdu

İtalyan devlerinin transfer listesinde yer alan Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir haber geldi. El Mira haber sitesine göre, Güler sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir

Yayın Tarihi: 05.04.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:28
Arda Turan'ın yeni takımını İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından çarpıcı bir iddia, İtalyan devlerinin transfer listesinde olduğu konuşulan Arda Güler için gündeme geldi. Güler'in sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderileceği söylendi.

Kanarya'dan transfer olan ve Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre, Madrid'de az bir süre oynama fırsatı bulan Arda Güler, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu ileri sürüldü.

Arda, Real Madrid'de 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.

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