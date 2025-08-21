ARDVENTURE, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin İsim Sponsoru Oldu

ARDVENTURE Hentbol Erkekler Süper Ligi isim sponsorluğu için sözleşme imzalandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile ARDVENTURE arasında Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin isim sponsoru olması yönündeki sözleşme, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreni ve sezon adı

Törene THF Başkanı Mesut Çebi ve ARD Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş katıldı. Yapılan anlaşma doğrultusunda lig, 2025-26 sezonunda ARDVENTURE Hentbol Erkekler Süper Ligi adıyla oynanacak.

Çebi: Branşa dijital yatırımlarla güç katıyoruz

Mesut Çebi, federasyonun 50. yılını "dijital dönüşüm yılı" ilan ettiklerini belirterek, "Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık" dedi. Çebi, spordaki dijital yatırımların sporcu ve antrenör gelişimine, bilgi paylaşımının hızına sağlayacağı katkıların farkında olduklarını vurguladı ve ARD Grup Holding'e destekleri için teşekkür etti.

Çebi, federasyonun yeni internet sitesi, dijital maç raporu, canlı skor ve istatistikler, THF mobil uygulaması, THF E-Portal ve bilgi yönetim sistemine ilişkin bilgilendirme yaparken, başkan seçildiği son 11 ay içinde yapılan çalışmaları şöyle özetledi: "Bu 11 ayda hem nakdi hem gayri nakdi sponsorluklarımızı 2 katına çıkardık. Nakdi sponsorluklarımız zaten bir 10 katına falan çıkmış durumda."

Çebi ayrıca federasyonun 50. yılı için bir belgesel hazırlayacaklarını ve (2026'da) Türkiye Kupası'nın ismini '50. Yıl Federasyon Kupası' olarak değiştireceklerini açıkladı.

Yeni tesis ve Serdar Seymen anısı

Camianın merak ettiği yeni tesis projesine ilişkin de konuşan Çebi, bazı yasal prosedürler nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtti. Sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden başantrenör Serdar Seymen'in adını yapmayı planladıkları tesise vermek istediklerini paylaştı.

ARDVENTURE’dan destek mesajı

Arda Ödemiş törende, "Burada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ardventure, Türkiye'de ve yurt dışında teknoloji ve özellikle dijital çağda yatırım yapan bir kuruluş. Gerek spor, gerek sanat, gerek gençlerimize her türlü desteği sağlamak adına da çeşitli faaliyetler gösteriyor. Bu noktada sponsorluğun herkes için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Mesut Çebi, isminin yazılı olduğu formayı Arda Ödemiş'e hediye etti.

